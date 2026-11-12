W Polsce zatrzymano 20-letniego mężczyznę z powiatu łomżyńskiego oraz 34-letniego mężczyznę z województwa świętokrzyskiego. Są oni podejrzani o publiczne pochwalanie w internecie zabójstw dokonanych w Krakowie 7 listopada. Obaj usłyszeli zarzuty, podaje RMF24.

Komentarz 20-letniego mężczyzny

20-latka ustalili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy monitorowali media społecznościowe. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego komentarz pod wpisem o ataku w Krakowie. Według policji pochwalał on działania napastnika i napisał, że sam „ma ochotę zabijać”.

Informację przekazano policjantom w Łomży, którzy zatrzymali mężczyznę. Podczas przeszukania jego pokoju znaleziono nóż taktyczny i zabezpieczono telefon komórkowy. Zatrzymany wyjaśnił, że napisał komentarz pod wpływem emocji i nerwów, a następnie go usunął po ostrzeżeniach innych użytkowników o możliwych konsekwencjach.

20-latek usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa oraz pochwalania przestępstwa. Grozi mu do trzech lat więzienia.

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Środki wobec 34-letniego mężczyzny

Druga sprawa dotyczy 34-letniego mężczyzny z województwa świętokrzyskiego. Według informacji Prokuratury Okręgowej w Kielcach 8 listopada publicznie pochwalał on w mediach społecznościowych zabójstwa dokonane dzień wcześniej w Krakowie. Mężczyznę ustalili i zatrzymali policjanci z Kielc, a 10 listopada prokurator przedstawił mu zarzut pochwalania przestępstwa.

Podejrzany przyznał się do winy i potwierdził, że opublikował te komentarze. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Może mu grozić grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.

Rzeczniczka polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka oświadczyła, że po tragedii w Krakowie funkcjonariusze zatrzymali już 11 osób w wieku od 15 do 68 lat za gloryfikowanie działań napastnika i groźby nowych ataków.

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