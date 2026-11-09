W Polsce liczba licencjonowanych tenisistów wzrosła w ciągu roku o 20–30% we wszystkich kategoriach wiekowych — powiedział prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski. Według niego sukcesy polskich tenisistek przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tym sportem wśród dzieci i młodzieży.

Wzrost liczby licencjonowanych zawodników

Jak informuje Interia Sport, Łukaszewski określił obecny rok jako niespodziewanie udany dla polskiego tenisa. Ocenił, że ten sezon może być najlepszym w historii polskiego tenisa, i wskazał na obecność dwóch polskich tenisistek wśród czołowych zawodniczek świata.

Szef związku zaznaczył, że sukcesy Mai Chwalińskiej wywołały znaczny rozgłos. Nazwał wzrost liczby licencjonowanych sportowców historycznym i dodał, że wcześniej nie obserwowano takiego przyrostu liczby nowych zawodników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Występy Mai Chwalińskiej

Interia Sport pisze, że popularność Chwalińskiej wzrosła po jej awansie do finału Roland Garros, w którym uległa Mirrze Andriejewej. Następnie tenisistka otrzymała dziką kartę na Wimbledon, jednak jej występ w Londynie został przyćmiony przez kontuzję.

Później Chwalińska, według danych portalu, wygrała turniej WTA 1000 w Wuhanie, pokonując Igę Świątek w ćwierćfinale. W grudniu polska tenisistka ma także wziąć udział w turnieju pokazowym w Gdańsku, gdzie wśród jej rywalek będzie Linda Nosková.

Czytaj nas na