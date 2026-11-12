W Rzeszowie w Polsce 64-letnia lekarka usłyszała 307 zarzutów przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za rozpoczęcie leczenia lub hospitalizację pacjentów. Według prokuratury kobieta kierowała oddziałem w jednym z miejskich szpitali, a także była biegłą sądową. Sąd aresztował ją na trzy miesiące.

Jak informuje RMF24, lekarka została zatrzymana 9 listopada przez funkcjonariuszy wydziału do walki z korupcją policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze przeszukali również jej gabinet lekarski i samochody.

Alkohol i pieniądze

Według policji lekarka mogła otrzymywać od opiekunów pacjentów markowy alkohol i pieniądze. Chodzi o kwoty od 50 do 300 złotych. Śledczy wiążą te korzyści majątkowe z decyzjami o rozpoczęciu leczenia lub przyjęciu pacjentów na oddział szpitalny.

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Prywatne wizyty

Funkcjonariusze ustalili również, że kobieta wykorzystywała służbowy gabinet do prywatnego przyjmowania pacjentów. Według informacji policji nie opłacała kosztów najmu i utrzymania pomieszczenia na takie wizyty.

Śledczy twierdzą, że prywatne wizyty w innych placówkach medycznych wskazywano jako usługi świadczone w ramach kontraktu z NFZ, aby uzyskać refundację. Policja nie wyklucza, że lekarce mogą zostać postawione kolejne zarzuty. Grozi jej do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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