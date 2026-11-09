Policjanci w Gdyni i Rumi w Polsce zlikwidowali dwa nielegalne laboratoria amfetaminy. Podczas operacji zabezpieczono płynną amfetaminę, sprzęt laboratoryjny oraz substancje chemiczne o łącznej szacunkowej wartości na czarnym rynku przekraczającej 1,6 mln zł. Zatrzymano dwóch mężczyzn, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, informuje RMF24.

Laboratorium na działce ogrodowej

Pierwsze miejsce produkcji wykryto na terenie działek ogrodowych w Gdyni. Według policji urządzono tam pełną linię technologiczną do produkcji amfetaminy. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 3,5 kg płynnej amfetaminy, z której można było uzyskać ponad 4 kg gotowego narkotyku o szacunkowej wartości około 130 tys. zł.

Policjanci zabezpieczyli także ponad 45 litrów płynnej amfetaminy w postaci zasady. Według szacunków z tej ilości można było wyprodukować do 60 kg gotowego narkotyku o wartości około 1,5 mln zł na czarnym rynku.

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Zatrzymanie podejrzanych

Drugie pomieszczenie służące do produkcji narkotyków znaleziono w piwnicy jednego z budynków wielorodzinnych w Rumi. Znaleziono tam również sprzęt i substancje przeznaczone do produkcji amfetaminy. Według RMF24 pomieszczenie należało do zatrzymanego Tomasza D.

Kolejnego podejrzanego, Sebastiana B., zatrzymano w miejscu jego zamieszkania. Funkcjonariusze znaleźli tam sprzęt do uprawy konopi oraz amfetaminę. Obu mężczyznom przedstawiono zarzuty nielegalnej produkcji znacznej ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste, a także posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych.

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