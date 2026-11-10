W Polsce placówki wychowania przedszkolnego mogą otrzymać zakaz publicznego udostępniania w internecie fotografii wychowanków, nawet za zgodą rodziców. Ograniczenia mają objąć przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego — informuje RMF24, powołując się na Dziennik Gazeta Prawna.

Ograniczenia dla placówek przedszkolnych

Według publikacji pracownikom przedszkoli, a także osobom świadczącym usługi dla takich placówek, zostanie zakazane otwarte publikowanie wizerunków dzieci. Dotyczyć to będzie zarówno stron internetowych placówek, jak i ich profili w mediach społecznościowych, w tym materiałów służących popularyzacji działalności tych instytucji.

Obecnie zdjęcia z wycieczek, przedstawień, uroczystości i innych wydarzeń są często zamieszczane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przedszkoli oraz szkół. Placówki wykorzystują te zdjęcia nie tylko do informowania rodziców, lecz także do własnej promocji, zwłaszcza podczas rekrutacji nowych wychowanków.

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Jakie zasady proponuje się dla szkół

Całkowity zakaz publikowania zdjęć uczniów w szkołach nie jest planowany — wynika z informacji gazety. W przypadku uczniów klas pierwszych–trzecich szkoły podstawowej rodzice będą musieli wyrazić zgodę z wyraźnym wskazaniem celu i miejsca rozpowszechniania zdjęcia. Podobne podejście przewidziano także dla starszych klas szkoły podstawowej i szkoły średniej.

Nowe zasady dla placówek przedszkolnych wiązane są z apelami ekspertów, którzy zwracali uwagę na ryzyko wykorzystania przez osoby o złych zamiarach łatwo dostępnych w sieci zdjęć dzieci.

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