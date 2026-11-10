W Polsce Ministerstwo Energii poinformowało o maksymalnych cenach paliw, które mają obowiązywać w środę i czwartek. Według resortu litr benzyny A-95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, benzyny A-98 — nie więcej niż 6,70 zł, a oleju napędowego — nie więcej niż 7,66 zł.

Maksymalne ceny za litr

Najwyższą maksymalną stawkę ministerstwo ustaliło dla oleju napędowego. Najniższy limit wyznaczono dla benzyny A-95, a benzyna A-98 zajmuje pozycję pośrednią wśród trzech wskazanych rodzajów paliw.

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Wszystkie ogłoszone kwoty podano w polskich złotych i obliczono na jeden litr. Sformułowanie Ministerstwa Energii oznacza, że cena litra odpowiedniego paliwa nie powinna przekraczać wskazanych poziomów w tych dwóch dniach.

Komunikat Ministerstwa Energii

O opublikowanych przez Ministerstwo Energii Polski stawkach informuje Polsat News. Redakcja przekazała dane resortu osobno dla benzyny A-95, benzyny A-98 oraz oleju napędowego.

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