Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem, gęstą mgłą i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obejmują większość województw w kraju, a warunki na drogach mogą się pogorszyć, informuje RMF24.

Marznący deszcz na zachodzie Polski

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem będą obowiązywać w województwie dolnośląskim, a także w części województw lubuskiego i wielkopolskiego. Zostaną wprowadzone we wtorek od 05:00 do 10:00.

Mgła i silny wiatr

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dotyczą obszarów województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

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Według prognozy IMGW mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia te będą obowiązywać od godziny 17:00 w poniedziałek do godziny 10:00 we wtorek.

Osobno w południowej części województwa podkarpackiego we wtorek od 06:00 do 16:00 będzie obowiązywać ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Jego średnia prędkość może wynosić od 55 do 70 km/h, a porywy — od 70 do 85 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe będą sprzyjać występowaniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą spowodować szkody materialne oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

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