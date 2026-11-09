W Polsce Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pięć osób po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Ich aktywność w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie — informuje RMF24, powołując się na rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski Karolinę Gałecką.

Zatrzymania w całym kraju

Według Gałeckiej zatrzymania miały miejsce w różnych częściach kraju. Policja i biuro sprawdzały materiały w sieci dotyczące gloryfikowania ataku w Krakowie. Rzeczniczka zaznaczyła, że organy ścigania zwracają szczególną uwagę na możliwych naśladowców takich działań.

Dodała, że zatrzymani mogli w pewnym stopniu naśladować działania 24-letniego Michała Oksińskiego, którego RMF24 nazywa napastnikiem.

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Śledztwo w sprawie strzelaniny

Do ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Według RMF24 mężczyzna wjechał samochodem na plac i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Napastnik zmarł w szpitalu rankiem 9 listopada.

W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała trojga najbliższych krewnych — rodziców i siostry. Prokuratura 8 listopada wszczęła śledztwo w sprawie wydarzeń w Krakowie. Według jej przedstawiciela śledczy mają cztery telefony zabezpieczone w samochodzie i przy napastniku, a także jego sprzęt elektroniczny z mieszkania.

Według informacji prokuratury mężczyzna miał pozwolenie na broń od marca 2026 roku. Przedstawiciel prokuratury oświadczył, że jest jeszcze za wcześnie, aby wskazywać motywy ataku.

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