Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce ostrzegł przed możliwą obecnością odłamków szkła w partii proteinowego puddingu Arla Protein Pudding Vanilla Cookie. Chodzi o produkt o masie 200 g, przeznaczony na rynek polski.

Która partia jest wycofywana

Jak informuje RMF24, ostrzeżenie dotyczy partii o numerze ES26271001 i dacie minimalnej trwałości 25 kwietnia 2027 roku. Informacja o potencjalnym zagrożeniu wpłynęła za pośrednictwem europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Producentem produktu jest duńska firma Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, a dystrybutorem w Polsce — Arla Foods Spółka Akcyjna z Tychów. Po otrzymaniu zawiadomienia firma rozpoczęła wycofywanie wskazanej partii z rynku.

Zalecenia dla kupujących

Inspekcja sanitarna zaapelowała, aby nie spożywać puddingu z podanym numerem partii. Dostanie się szkła do organizmu może spowodować poważne urazy jamy ustnej i obrażenia wewnętrzne. Kupującym, którzy mają ten produkt, zaleca się zwrócenie go do miejsca zakupu lub zutylizowanie. Proces wycofywania jest kontrolowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną Polski.

Czytaj nas na