W Krakowie w Polsce prokuratura w poniedziałek rozpoczyna sekcje zwłok sześciu osób, które zginęły podczas ataku w centrum miasta. Sekcje zwłok mają zostać przeprowadzone także w przypadku trzech członków rodziny 24-letniego napastnika, których znaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim, podaje Interia.

Atak na Rynku Głównym

Do strzelaniny doszło w sobotę po godzinie 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie. Według portalu zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na plac i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób. Kolejnych 16 osób zostało rannych, w tym policjanci, którzy interweniowali w tej sytuacji, oraz sam napastnik. W niedzielę wieczorem Rynek Główny ponownie otwarto dla mieszkańców i turystów; od rana był zamknięty z powodu czynności śledczych.

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Żałoba i upamiętnienie ofiar

W Polsce trwa drugi dzień żałoby narodowej, wprowadzonej od północy z soboty na niedzielę. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Polski będzie ona obowiązywać do poniedziałku. Władze Krakowa osobno postanowiły przedłużyć żałobę miejską do 11 listopada włącznie.

W holu krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich Świętych od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 19:00 będzie wystawiona księga kondolencyjna, aby uczcić pamięć ofiar. W mieście utworzono także elektroniczną księgę kondolencyjną. W poniedziałek o 20:00 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej zaplanowano zgromadzenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.

Dwóch policjantów — Artur Morański i Jakub Kulik — którzy obezwładnili napastnika, wybudzono ze śpiączki. Prezydent Polski Karol Nawrocki planuje odznaczyć ich za udział w operacji, a prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się z prośbą o pilne nadanie im tytułu honorowych obywateli miasta.

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