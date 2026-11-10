W Polsce prokuratura postawiła Radosławowi P. nowy zarzut dotyczący wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki PLK S.A. szkody przekraczającej 1 mln zł. Poinformował o tym Waldemar Żurek, pisze Polsat News.

Zarzut dotyczący prywatnych wydatków

Według śledztwa Radosław P. mógł opłacać z pieniędzy PLK S.A. prywatne wydatki. W nagłówku publikacji Polsat News jako przykłady takich wydatków wymieniono hotele i restauracje.

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Chodzi o szkodę dla Polskiej Ligi Koszykówki w wysokości ponad miliona złotych. W dostępnym komunikacie nie podano szczegółów dotyczących okoliczności tych wydatków ani okresu, którego dotyczą.

Wątek w sprawie ZondaCrypto

Ten wątek wyodrębniono z postępowania w sprawie ZondaCrypto. Połączono go ze śledztwami dotyczącymi podejrzeń nadużyć w Polskim Komitecie Olimpijskim PKOl oraz banku Bank Pekao S.A.

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