W Polsce prace Rady Mediów Narodowych (RMN) zostały faktycznie wstrzymane z powodu aresztowania jej przewodniczącego Wojciecha Króla, który nie złożył rezygnacji. Jak informuje RMF24, członkowie organu przyznają, że obecnie nie ma nikogo, kto mógłby zwołać posiedzenie.

Posiedzenia zwołuje wyłącznie przewodniczący

Ostatnie stacjonarne posiedzenie Rady odbyło się 12 maja. W lipcu jej członkowie przeprowadzili zdalne spotkanie, a we wrześniu głosowali korespondencyjnie. Od tego czasu prace organu są wstrzymane, poinformowali rozmówcy RMF FM.

Zgodnie z artykułem 11 ustawy o Radzie Mediów Narodowych jej posiedzenie może zwołać wyłącznie przewodniczący. Jeden z rozmówców RMF FM wyjaśnił, że z powodu pobytu Króla w areszcie nie ma komu zorganizować posiedzenia. Według informacji portalu Sejm nie może samodzielnie rozwiązać tego problemu.

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Apele o rezygnację

Przewodniczący parlamentarnej Komisji Kultury Piotr Adamowicz powiedział w rozmowie z RMF FM, że Króla wielokrotnie nakłaniano do rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego RMN. Według niego Król może wysłać pisemną rezygnację nawet z aresztu.

Rada Mediów Narodowych między innymi powołuje rady nadzorcze mediów publicznych. W ostatnich miesiącach powołała rady nadzorcze regionalnych publicznych rozgłośni radiowych. W najbliższym czasie RMN miała rozpatrzyć kwestię składu rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

W skład RMN wchodzi pięć osób: Wojciech Król, Marek Rutka, Robert Kwiatkowski, Joanna Lichocka i Piotr Babiniec. Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym Sejmowi działalność rady w 2025 roku kosztowała budżet państwa ponad 1,6 mln złotych. Niemal 80% tej kwoty stanowiły wynagrodzenia członków i pracowników rady.

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