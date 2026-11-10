W Polsce policja utworzyła dwie specjalne grupy śledcze do zbadania strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie oraz potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedna grupa będzie pracować w województwie małopolskim, druga — w województwie świętokrzyskim. Jak podaje RMF24, śledztwo ma ustalić pełny przebieg wydarzeń i motywy 24-letniego napastnika.

Do pracy zaangażowano doświadczonych śledczych

Komendant wojewódzki policji w Krakowie Artur Bednarek utworzył grupę, w skład której weszli funkcjonariusze pionów operacyjnych, śledczych i kryminalistycznych oraz laboratorium kryminalistycznego. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło wyjaśniła, że takie grupy tworzy się w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy postępowanie jest złożone, wielowątkowe i wymaga znacznego doświadczenia funkcjonariuszy.

Równolegle komendant policji w Kielcach Zbigniew Nowak utworzył grupę świętokrzyskich policjantów, która zbada okoliczności śmierci trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całe postępowanie jest nadzorowane przez małopolski wydział Prokuratury Krajowej Polski.

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Śledczy sprawdzają trasę napastnika

Funkcjonariusze analizują zebrane dowody, odtwarzają trasę mężczyzny z Kielc do Krakowa oraz sprawdzają relacje świadków, którzy mogli widzieć napastnika lub jego samochód. Według Damiana Janusa, przedstawiciela policji województwa świętokrzyskiego, śledztwo będzie długotrwałe i będzie wymagało ścisłej współpracy z kolegami z Małopolski.

Według danych policji 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Napastnik został ranny z rąk funkcjonariuszy, a następnie zmarł w szpitalu. W jego samochodzie zabezpieczono dwa karabinki AR-15, dwa pistolety oraz około 500 sztuk amunicji.

W rodzinnym mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego ojca, matki i siostry z ranami postrzałowymi. Policja poinformowała, że śledztwo w Krakowie prowadzone jest na podstawie artykułu dotyczącego kwalifikowanego zabójstwa kilku osób w związku z przepisem o przestępstwie o charakterze terrorystycznym.

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