W mieszkaniu w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego w Polsce policja znalazła ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz kobiet w wieku 52 i 21 lat. Jak podaje Interia, funkcjonariusze potwierdzili, że zmarli byli rodzicami i siostrą 24-letniego mężczyzny, który został zatrzymany w Krakowie.

Wstępnie stwierdzono rany postrzałowe

Według świętokrzyskiej policji na ciałach zmarłych znaleziono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Ciała zabezpieczono do szczegółowych badań. W mieszkaniu zabezpieczono także siedem sztuk broni.

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Mieszkańców budynku ewakuowano

Przez całą noc na miejscu pracowały policyjne jednostki kontrterrorystyczne, specjaliści techniczni oraz prokurator. Na czas prowadzonych działań mieszkańcy budynku wielorodzinnego zostali ewakuowani ze względów bezpieczeństwa. Po zakończeniu pracy służb mogli wrócić do swoich mieszkań.

Policja oświadczyła, że jej działania nie ograniczają się do mieszkania, w którym znaleziono ciała. Przeszukania trwają.

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