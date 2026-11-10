W Polsce w telegramowych czatach dla emigrantów rozpowszechniano ogłoszenia z ofertą 500 dolarów za nanoszenie prowokacyjnych napisów na pomniki. Jak informuje RMF24, powołując się na niezależne białoruskie wydanie MOST Media, celem takich działań mogło być podsycanie napięć społecznych i konfliktów.

Ogłoszenie o pracy w Poznaniu

Według MOST Media na jednym z emigranckich czatów w Białymstoku nieznana osoba, korzystająca z anonimowego numeru, szukała rzekomo specjalisty od sitodruku do pracy w Poznaniu. W wiadomości po rosyjsku oferowano 500 dolarów za jedną zmianę, zwrot kosztów podróży w obie strony oraz „bezpieczne warunki pracy”.

Dziennikarze MOST Media skontaktowali się pod przykryciem z autorem ogłoszenia. Według ich danych chodziło o naniesienie na pomnikach napisu „Chwała UPA” oraz przyklejenie kodów QR, które miały zostać przekazane osobno. Rozmówca przesłał także zdjęcia obiektów w Poznaniu oraz fotografie innych aktów wandalizmu z podobnymi napisami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia dotyczące innych miast

Zapłatę proponowano w kryptowalucie, przez kod BLIK lub gotówką. Autor ogłoszenia twierdził również, że podobne zadania są wykonywane w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.

Analityk białoruskiego projektu BelPol Uładzimir Żyhar powiedział MOST Media, że rekrutowanie wykonawców za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów odpowiada schematowi operacji hybrydowych przypisywanych służbom specjalnym Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oraz Białorusi. W jego ocenie działania te mają na celu destabilizację państw regionu, pogłębianie podziałów społecznych i wrogości między Polakami a Ukraińcami.

MOST Media przypomniało również, że w lipcu 2026 roku polska Prokuratura Krajowa poinformowała o wykryciu siatki szpiegowskiej, której członków, według jej danych, rekrutowano do podpaleń i sabotażu. Osobno sąd rozpatruje sprawę obywatela Ukrainy oskarżonego o 47 przestępstw o charakterze dywersyjnym, w tym o naniesienie napisu „Chwała UPA” w miejscach pamięci narodowej w Warszawie, Domostawie i Wrocławiu.

Czytaj nas na