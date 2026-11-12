W Polsce Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł konsumentów, aby nie spożywali partii niegazowanej wody mineralnej Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport o pojemności 700 ml, z datą minimalnej trwałości 29 lipca 2027 roku. W wodzie wykryto pleśń. Ze sprzedaży wycofywana jest również partia puddingu proteinowego Arla Protein Pudding Vanilla Cookie z powodu możliwej obecności odłamków szkła, informuje RMF24.

Pleśń potwierdzona badaniami laboratoryjnymi

Zanieczyszczenie w wodzie zauważył konsument, a badania laboratoryjne potwierdziły, że była to pleśń. Producent, Jurajska Spółka Akcyjna, rozpoczął wycofywanie odpowiedniej partii z obrotu i ustala źródło zanieczyszczenia.

W zakładzie produkcyjnym przeprowadzono kontrolę. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce nadzorują proces wycofywania, a konsumentów wezwano, by nie spożywali wskazanej wody.

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Ryzyko odłamków szkła w puddingu

Nie należy spożywać puddingu Arla Protein Pudding Vanilla Cookie o masie 200 g, z numerem partii ES26271001 i datą minimalnej trwałości 25 kwietnia 2027 roku. Według inspekcji sanitarnej produkt może zawierać fragmenty szkła, co stwarza ryzyko urazów jamy ustnej.

Polska służba sanitarna została poinformowana o wycofaniu puddingów za pośrednictwem systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF. Na polski rynek trafiła jedna partia towaru. Została ona natychmiast wycofana ze sprzedaży, a firma poinformowała o ryzyku na swojej stronie internetowej.

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