W Polsce spadła zdolność kredytowa kupujących mieszkania — RMF24

W październiku w Polsce spadła zdolność kredytowa gospodarstw domowych o średnich dochodach, a liczba mieszkań dostępnych w ramach ich budżetu zmniejszyła się. Najbardziej odczuli to samotni kupujący oraz bezdzietne pary w dużych miastach, informuje RMF24, powołując się na dane Rankomat.pl przedstawione przez portal RynekPierwotny.pl.

Dostępne kwoty kredytów zmniejszyły się

Samotna osoba z dochodem netto wynoszącym około 6 tys. zł mogła w październiku otrzymać kredyt mieszkaniowy średnio w wysokości 422,6 tys. zł. To o ponad 2% mniej niż miesiąc wcześniej.

Dla bezdzietnej pary z dochodem netto 8 tys. zł średnia dostępna kwota kredytu wyniosła 524,5 tys. zł — około 3% mniej w ujęciu miesięcznym. Rodziny z jednym dzieckiem i dochodem netto 10 tys. zł mogły liczyć średnio na 603,1 tys. zł, czyli o ponad 1,5% mniej niż we wrześniu.

Mniejszy wybór w największych miastach

Spadek zdolności kredytowej wpłynął na dostępność ofert w siedmiu największych polskich aglomeracjach. W Warszawie i Wrocławiu liczba mieszkań odpowiadających budżetowi samotnego kupującego zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 26%. W Krakowie wskaźnik spadł o 22%, a w Poznaniu o 21%.

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Dla bezdzietnych par liczba dostępnych mieszkań we Wrocławiu spadła o 22%, w Warszawie o 19%, a w Krakowie i Poznaniu o 14%. Rodziny z dzieckiem odczuły mniejsze ograniczenie wyboru. Wyjątkiem był region Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie oferta dla tej grupy wzrosła o 1%.

Różnice między ofertami banków

Według Rankomat.pl różnica w kwocie dostępnego kredytu, zależnie od banku, sięgała 130 tys. zł dla samotnych kredytobiorców, 120 tys. zł dla dwuosobowych gospodarstw domowych oraz ponad 170 tys. zł dla rodzin z dzieckiem.

Doradca kredytowy i ekspert GetHome Finance Andrzej Fluderski uważa, że nie należy oczekiwać szybkiego i znaczącego spadku kosztów kredytów. Wśród czynników wymienił inflację, napięcia geopolityczne i niepewność na światowych rynkach. Ekspert RynekPierwotny.pl Marek Wielgo zauważył, że w niektórych miastach liczba mieszkań od deweloperów rosła lub pozostawała stabilna, jednak ich struktura cenowa mogła ograniczać rzeczywistą dostępność mieszkań.

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