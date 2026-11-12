13 listopada w Polsce wchodzi w życie zaktualizowane rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego dotyczące opłaty reprograficznej. Znacząco rozszerza ono listę urządzeń elektronicznych objętych tą płatnością, informuje RMF24. Opłata ma formalnie rekompensować twórcom prywatne kopiowanie utworów.

Jakie urządzenia obejmie opłata

Na liście, oprócz kserokopiarek, skanerów i papieru, znajdą się smartfony, tablety, komputery, smart TV, dekodery, zewnętrzne nośniki danych i karty pamięci. Smartfony i tablety z pamięcią od 32 GB, laptopy, dyski twarde, a także telewizory i dekodery wyposażone w pamięć lub funkcję nagrywania będą objęte opłatą w wysokości do 3% ceny sprzedaży.

Dla telewizorów przewidziano stawkę 1% wartości urządzenia, jeśli ma ono wbudowaną pamięć lub umożliwia nagrywanie treści na zewnętrzny nośnik. Jednocześnie w branży pojawiają się pytania dotyczące klasyfikacji urządzeń wielofunkcyjnych: w szczególności, czy pamięć telewizora jest jedynie elementem technicznym służącym do działania systemu, czy też umożliwia kopiowanie treści.

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Nowe obowiązki dla biznesu

Główny ciężar opłacania tej należności w Polsce jest zazwyczaj nakładany na producentów i importerów. Jednocześnie, jak zauważa RMF24, przepisy nie definiują w pełni pojęcia importera, dlatego jeden towar może potencjalnie zostać objęty opłatą wielokrotnie podczas przechodzenia przez kilka ogniw dystrybucji. Szczególnie skomplikowane mogą być operacje wewnątrz UE, gdzie brakuje jasnych procedur zwrotu już uiszczonej opłaty lub mechanizmu zapobiegania podwójnej płatności.

Firmy będą również musiały rozliczać opłatę kwartalnie i prowadzić szczegółową dokumentację. Środki będą rozdzielać organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym ZAiKS, SAWP, Stowarzyszenie Filmowców Polskich i SAiW Copyright Polska. Eksperci KPMG zwracają uwagę na niejasność niektórych przepisów nowego rozporządzenia, co może prowadzić do różnych interpretacji zasad.

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