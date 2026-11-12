W Polsce od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie abonament radiowo-telewizyjny. Miesięczna opłata za telewizor lub zestaw telewizor i radio wyniesie 34,50 zł zamiast obecnych 30 zł. W skali roku kwota sięgnie 414 zł — o 48 zł więcej niż wcześniej.

Właściciele samych odbiorników radiowych będą płacić 10,80 zł miesięcznie zamiast 9,50 zł. Nowe stawki ogłosiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, informuje RMF24.

Zniżki za płatność z góry

Osoby, które opłacą abonament z góry za kilka miesięcy lub za cały rok, będą mogły otrzymać zniżkę. Roczna opłata z góry wyniesie 372,60 zł zamiast 414 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym jest zarówno telewizor, jak i radio, płaci się tylko jedną — wyższą — stawkę.

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Opłaty należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Środki z abonamentu trafiają do publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych na tworzenie programów informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, a także na nadawanie komunikatów alarmowych.

Zwolnienia z opłaty

Z abonamentu zwolnione są między innymi osoby z I grupą inwalidzką, osoby całkowicie niezdolne do pracy, bezrobotni, pobierający rentę socjalną, świadczenie przedemerytalne lub świadczenia pielęgnacyjne. Ulgi przewidziano również dla osób z zaburzeniami słuchu lub wzroku, inwalidów wojennych i wojskowych, odbiorców pomocy społecznej, kombatantów, osób represjonowanych oraz weteranów wojennych.

Emeryci w wieku od 60 lat mogą być zwolnieni z opłaty, pod warunkiem że ich emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Według RMF24 w 2026 roku próg ten wynosi 4451,78 zł brutto miesięcznie. Do uzyskania zwolnienia potrzebne są odpowiednie dokumenty.

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