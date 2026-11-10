W Polsce policja zatrzymała dziewięć osób w związku z rozpowszechnianiem w sieci niepokojących materiałów po ataku w Krakowie. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka oświadczyła, że funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować na wpisy gloryfikujące napastnika, a ich autorzy będą musieli odpowiedzieć za swoje działania.

Zatrzymania za wiadomości w sieci

Jak informuje Polsat News, dzień wcześniej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o zatrzymaniu sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat. Publikowały one materiały, z których — według organów ścigania — wynikało, że życiu lub zdrowiu innych osób może grozić niebezpieczeństwo.

Cała szóstka przyznała, że rozpowszechniała fałszywe wiadomości. Wśród nich był jeden obywatel Ukrainy, a pozostali byli obywatelami Polski. Policja zaznaczyła, że jednym z motywów publikowania takich wpisów był żart.

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Funkcjonariusze oświadczyli, że po strzelaninie w Krakowie w internecie zaczęły rozprzestrzeniać się wiadomości mające wywołać chaos, panikę i dezinformację. W ich ocenie autorzy wykorzystywali tragedię, aby przyciągnąć uwagę w mediach społecznościowych, a inni użytkownicy udostępniali te materiały bez weryfikacji.

Podejrzenie wobec mieszkańca Warszawy

Osobno Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o podejrzeniu wywołania fałszywego alarmu wobec mieszkańca stolicy Emila W. Według śledztwa w nocy z soboty na niedzielę zamieścił on komentarz pod transmisją dotyczącą wydarzeń w Krakowie, w którym napisał o możliwej „akcji” w Warszawie i wezwał do zachowania ostrożności na ulicach.

Mężczyzna przyznał się do autorstwa wpisu i wyjaśnił, że miał na myśli możliwe zamieszki w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego, a nie nowy atak. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba nazwał zamieszczenie takiego komentarza pod materiałem o tragedii w Krakowie nieprzemyślanym. Emilowi W. grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

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