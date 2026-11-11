W Polsce policja zatrzymała 41-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego w województwie dolnośląskim. Usłyszał zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz jego małoletnich dzieci. Mężczyźnie może grozić do trzech lat więzienia.

Groźby w mediach społecznościowych

Jak informuje RMF24, wpis z groźbami sformułowanymi przy użyciu wulgaryzmów został opublikowany w serwisie społecznościowym. Według rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Legnicy Liliany Łukasiewicz śledztwo ustaliło, że wiadomość pochodziła z konta 41-letniego mieszkańca okolic Złotoryi.

Według informacji prokuratury podejrzany przyznał, że opublikował wpis. Wyjaśnił, że zrobił to pod wpływem alkoholu, a po wytrzeźwieniu usunął wpis. Mężczyzna oświadczył, że ma inne poglądy polityczne niż minister, ale nie miał zamiaru wyrządzić krzywdy Kierwińskiemu ani członkom jego rodziny, ani ich zastraszyć. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury, wyraził również żal i podczas przesłuchania przeprosił ministra oraz jego rodzinę.

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Broń zabezpieczono

Podejrzany miał pozwolenie na broń oraz dwie sztuki broni palnej. Policja zabezpieczyła je w trybie administracyjnym. Prokurator zamierza wystąpić z wnioskiem o cofnięcie pozwolenia na broń i polecił pilnie przeprowadzić wywiad dotyczący podejrzanego.

Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Ma zakaz zbliżania się do ministra i jego dzieci oraz kontaktowania się z nimi. Postępowanie toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Złotoryi.

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