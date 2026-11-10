W Polsce wykryto i powstrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podaje Polsat News.

Reakcja zespołów bezpieczeństwa

Według Gawkowskiego zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu natychmiast podjęły działania, które pozwoliły zachować jego stabilność. Minister oświadczył również, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna.

Gawkowski nie podał szczegółów samego cyberataku ani jego możliwego pochodzenia. Poinformował jedynie o jego wykryciu i powstrzymaniu, a także o dalszych działaniach specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przywracanie działania systemu

Obecnie trwają prace techniczne mające na celu pełne przywrócenie funkcjonalności ePUAP. Zgodnie z procedurami do wyjaśnienia wszystkich okoliczności incydentu zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski (ABW).

Minister zapewnił, że informacje o ustaleniach dotyczących incydentu będą przekazywane w miarę pojawiania się nowych informacji.

Czytaj nas na