Naukowcy odkryli w skałach osadowych basenu syczuańskiego w Chinach cykl trwający około 405 tysięcy lat, dotyczący zmian ilości osadów pozostawionych przez potężne pradawne burze. Informuje o tym ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Ślady burz w starożytnym morzu

Zespół kierowany przez geologa Shuyana Shi z Chińskiego Instytutu Badawczego Poszukiwania i Rozwoju Ropy Naftowej badał skały liczące około pół miliarda lat. W okresie kambryjskim na miejscu współczesnego basenu syczuańskiego znajdowało się tropikalne morze.

Silne fale i prądy podczas burz przemieszczają po dnie morskim piasek, muł i glinę, po czym materiały te osadzają się w nowych warstwach. Z czasem osad ulega zagęszczeniu i przekształca się w skałę. Takie osady, znane jako tempestyty, mogą zachowywać ślady burz przez setki milionów lat.

Badacze zastosowali cyklostratygrafię — metodę wyszukiwania powtarzających się struktur w skałach osadowych, które można zestawić ze znanymi zmianami parametrów orbity Ziemi. Łącząc to podejście z danymi chemicznymi ze skał, zespół odtworzył około 24 milionów lat historii geologicznej.

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Możliwy związek z orbitą Ziemi

W tym przedziale naukowcy określili 59 cykli trwających około 405 tysięcy lat. Tempestyty występowały częściej w rosnącej i szczytowej fazie każdego cyklu: warstwy te były grubsze, bardziej gruboziarniste i położone bliżej siebie. W przeciwnych fazach osady były cieńsze, drobnoziarniste i odosobnione.

Autorzy wiążą tę prawidłowość z cyklem Milankovicia, na który wpływa przede wszystkim oddziaływanie grawitacyjne Wenus i Jowisza. Cykl ten zmienia mimośród orbity Ziemi mniej więcej raz na 405 tysięcy lat. Takie zmiany w niewielkim stopniu wpływają na roczną ilość światła słonecznego, ale mogą zmieniać jego sezonowy rozkład poprzez interakcję z precesją.

Zdaniem badaczy w ciepłym klimacie kambryjskim mogło to okresowo nasilać ogrzewanie tropikalnych oceanów oraz wymianę energii między morzem a atmosferą, tworząc warunki dla intensywniejszych burz. Jednocześnie ostrzegają oni, że na zaobserwowany obraz mogły również wpływać zmiany poziomu morza, dopływ osadów i warunki zachowania tempestytów. Obecnie nie wiadomo, czy taka prawidłowość utrzymuje się we współczesnym klimacie Ziemi.

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