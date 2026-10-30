W Port Sudan we wschodnim Sudanie zaopatrzenie w wodę pokrywa mniej niż 40% potrzeb miasta, a mieszkańcy dzielnic bez scentralizowanej sieci są zmuszeni kupować wodę od ulicznych sprzedawców. Jak informuje Al Jazeera, przybycie osób przesiedlonych z powodu wojny zwiększyło obciążenie słabej infrastruktury miejskiej.

Amina Khalafalla, mieszkanka dzielnicy Deim Mayo, wydaje każdego dnia na wodę dla siebie i czworga dzieci 10 tys. funtów sudańskich — około 1 dolara według kursu równoległego. W ciągu 30 dni wynosi to 300 tys. funtów, czyli około 30 dolarów, co odpowiada jej miesięcznej pensji. Jej dom nie jest podłączony do wodociągu, dlatego kupuje 18 litrów wody za 1 tys. funtów.

Skutki zniszczenia tamy

Jednym z głównych problemów miasta stało się zniszczenie tamy Arbaat w sierpniu 2024 roku. Znajduje się ona na Wzgórzach Morza Czerwonego, na północny zachód od Port Sudan, i wcześniej zapewniała połowę dziennego zapotrzebowania miasta na wodę. Ulewne deszcze i powodzie doprowadziły do zniszczenia tamy, w wyniku czego zniszczone zostały wsie położone poniżej jej biegu, a także uszkodzone rurociągi i studnie.

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Od tego czasu całe dzielnice są zależne od kosztownych dostaw wody cysternami. Ahmed Osman, pracownik stacji dystrybucji wody, powiedział, że przed rozpoczęciem wojny w kwietniu 2023 roku napełnienie zaprzężonego w osła wózka o pojemności co najmniej 250 litrów kosztowało sprzedawców 4 tys. funtów. Obecnie pobiera za napełnienie takiego wózka 16 tys. funtów. Według Osmana cysterna z 50 tys. litrów wody kosztuje obecnie 1,5 mln funtów, wobec około 450 tys. przed wojną.

Odbudowa sieci i zagrożenia dla zdrowia

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju poinformował o odbudowie części sieci wodociągowej: wywiercono lub naprawiono 15 odwiertów, położono 17 kilometrów rur i zainstalowano pompy zasilane energią słoneczną. System może dostarczać wodę prawie 230 tys. osób, jednak populacja Port Sudan, według szacunków UNDP, sięga obecnie 1 mln. W czerwcu Afrykański Bank Rozwoju i UNICEF uruchomiły również projekt mający rozszerzyć dostęp do bezpiecznej wody dla maksymalnie 750 tys. mieszkańców miasta.

Emad Hafez, dyrektor medyczny oddziału ratunkowego Szpitala Klinicznego w Port Sudan, ostrzegł, że przerwy w dostawach wody zwiększają ryzyko cholery i innych chorób biegunkowych, zwłaszcza w porze deszczowej i w przepełnionych obozach dla osób przesiedlonych. Niedobór wody utrudnia także utrzymanie higieny, pracę szpitali, zapobieganie infekcjom i opiekę nad pacjentami.

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