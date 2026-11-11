11 listopada w Portugalii linie lotnicze odwołały ponad 200 lotów do kraju i z kraju z powodu sztormu Charles. Zamknięto także szkoły, setki supermarketów i przedsiębiorstw. Sztorm przyniósł ulewne deszcze i wichury, informuje Channel NewsAsia.

Rząd wcześniej postawił w stan gotowości wszystkie służby ratunkowe i jednostki wojskowe, odwołał zajęcia oraz zawiesił działalność nieobowiązkowych służb publicznych. Mieszkańcom zalecano pozostanie w domach. Środki te podjęto po krytyce władz za powolną reakcję na serię sztormów w styczniu i lutym.

Portugalska służba meteorologiczna IPMA poinformowała, że oko sztormu podzieliło się nad Atlantykiem, przez co Charles osłabł przed wejściem na ląd w południowym regionie Algarve. Oczekiwano, że do końca dnia niepogoda obejmie większą część południa kraju oraz rejon Lizbony.

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Podtopienia na Maderze i ewakuacja w Hiszpanii

Dowódca obrony cywilnej Mário Silvestre poinformował, że od północy odnotowano 538 incydentów. Władze utrzymywały wysoki poziom gotowości ze względu na ryzyko nagłych powodzi, silnego wiatru i wzburzonego morza.

Wcześniej sztorm przeszedł przez archipelag Madery, powodując lokalne podtopienia i łamanie drzew. Ratownicy wyciągnęli mężczyznę, którego strumień wody porwał z garażu na wyspie Madera; nie informowano o ofiarach śmiertelnych ani poszkodowanych. W sąsiedniej Hiszpanii ponad 3 tys. mieszkańców gminy Piedralaves pozostawało ewakuowanych z powodu zagrożenia przepełnieniem lokalnej tamy. Służba meteorologiczna AEMET ostrzegła przed poważnymi lub bardzo poważnymi skutkami ulew, silnego wiatru i wysokich fal na południowym zachodzie kraju.

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