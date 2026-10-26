W powiecie Goseong w prowincji Gangwon w Korei Południowej 1402 spośród 4429 mieszkańców w wieku do 24 lat miało pochodzenie migracyjne według stanu na 1 listopada 2025 roku. Stanowili oni 31,7% mieszkańców tej grupy wiekowej — był to najwyższy odsetek w kraju i ponad czterokrotnie więcej niż ogólnokrajowy wskaźnik wynoszący 7,7%, podaje Korea Herald.

Najwyższe wskaźniki w małych powiatach

Według raportu południowokoreańskiego Ministerstwa Danych i Statystyki, wśród mieszkańców Goseong w wieku do 24 lat z pochodzeniem migracyjnym 1204 było cudzoziemcami, a kolejnych 198 miało obywatelstwo Korei Południowej.

Po Goseong największy odsetek ludności w wieku do 24 lat z pochodzeniem migracyjnym odnotowano w Yeongam — 28,8%, Eumseong — 26,9% oraz dzielnicy Jung-gu w mieście Busan — 23,3%. Łącznie co najmniej 20% takich mieszkańców było w dziewięciu miastach, powiatach i dzielnicach. Najwyższe proporcje odnotowywano głównie w powiatach wiejskich, gdzie łączna liczba dzieci i młodzieży jest stosunkowo niewielka.

Jednocześnie pod względem bezwzględnej liczby mieszkańców w wieku do 24 lat z pochodzeniem migracyjnym przodowały miasta prowincji Gyeonggi: w Ansan było ich 24 986, w Suwon — 19 057, w Hwaseong — 18 974, w Siheung — 16 647, a w Bucheon — 15 340.

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Wzrost przy spadku liczby młodych mieszkańców

W całym kraju liczba dzieci i młodych ludzi w wieku do 24 lat z pochodzeniem migracyjnym osiągnęła w 2025 roku 787 tys., o 6,6% więcej niż rok wcześniej. Cudzoziemcy stanowili 52,2% tej grupy, a obywatele Korei Południowej — 47,8%.

Ich udział wśród ludności w wieku do 24 lat wzrósł z 6,3% w 2023 roku do 7,7% w 2025 roku. W tym samym okresie całkowita liczba ludności kraju w wieku do 24 lat zmniejszyła się z 10,83 mln do 10,18 mln osób, podczas gdy liczba osób z pochodzeniem migracyjnym w tej grupie wiekowej wzrosła z 684 tys. do 787 tys.

Najczęstszym pochodzeniem narodowym w tej grupie wiekowej był Wietnam — 28%, następnie Chiny — 15,7%, a także etniczni Koreańczycy z Chin — 11,4%. Statystyki obejmują osoby, które mieszkały w Korei Południowej przez co najmniej trzy miesiące.

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