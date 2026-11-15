W Pradze w Czechach operator transportu publicznego ograniczył kursowanie metra z powodu wielotysięcznej demonstracji poparcia dla mediów publicznych. Na Równinie Letenskiej zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób. Organizatorzy oczekują, że liczba uczestników akcji z całych Czech sięgnie setek tysięcy.

Protest przeciwko zmianie finansowania

Uczestnicy sprzeciwiają się planom zastąpienia opłat abonamentowych dla Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia finansowaniem państwowym. Ich zdaniem może to otworzyć drogę do politycznej ingerencji w działalność tych mediów.

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Jak informuje Radio Prague International, premier Czech Andrej Babiš (ANO) i jego partnerzy koalicyjni odrzucają te obawy.

Oświadczenie organizatorów

Otwierając wiec, przewodniczący ruchu Milion Chwil dla Demokracji Mikuláš Minář oświadczył, że kraj sprzeciwia się pospiesznemu przyjmowaniu przez rząd kluczowych ustaw bez należytej dyskusji. Według niego protestujący sprzeciwiają się takiemu podejściu władz do uchwalania ustaw.

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