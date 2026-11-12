W Pradze 15 listopada spodziewany jest masowy protest przeciw planom rządu dotyczącym zmiany finansowania Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia. Wiec w parku Letná organizuje grupa obywatelska Milion Chwil dla Demokracji. Według Deutsche Welle, w akcji może wziąć udział setki tysięcy osób.

Co przewiduje projekt ustawy

Koalicyjny rząd premiera Andreja Babiša przyspieszył rozpatrywanie projektu ustawy, który znosi opłatę abonamentową przeznaczoną na finansowanie mediów publicznych. Zamiast tego proponuje się bezpośrednie finansowanie Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia z budżetu państwa.

Parlament zatwierdził dokument w pierwszym z trzech czytań o godz. 04:36 24 października, po nocnym posiedzeniu. Partie koalicyjne — ANO, SPD i Motorzyści — twierdzą, że obecna opłata jest niesprawiedliwym podatkiem, a nowy system ma zwiększyć efektywność nadawców. Zgodnie z projektem w pierwszym roku ich finansowanie zmniejszy się o około 15%.

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Reakcja społeczeństwa i nadawców

Przeciwko projektowi ustawy wystąpiły partie opozycyjne, organizacje obywatelskie i międzynarodowe struktury nadzorcze. Krytycy uważają, że zmiana modelu finansowania może osłabić niezależność Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia. Zwracają również uwagę, że propozycja rządu nie zawiera gwarancji długoterminowej stabilności finansowej ani niezależności redakcyjnej.

Pracownicy obu nadawców na początku listopada ogłosili strajk, który zakłócił programy telewizyjne i radiowe. Protesty odbywały się także w miastach i miasteczkach w całych Czechach; uczestniczyli w nich studenci, związki zawodowe oraz przedstawiciele instytucji religijnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Andrej Babiš oświadczył, że zostanie przygotowana nowa propozycja, przewidująca wyłączenie finansowania mediów publicznych poza budżet państwa oraz gwarancje niezależności redakcyjnej. Jednocześnie organizatorzy protestu nalegają na kontynuowanie presji na rząd. Akcja odbędzie się dwa dni przed rocznicą rozpoczęcia aksamitnej rewolucji z 1989 roku.

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