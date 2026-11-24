Lekarze ze szpitala Na Homolce w Pradze w Czechach wszczepili w ubiegłym tygodniu pacjentowi pierwszy na świecie samowystarczalny rozrusznik serca. Szpital poinformował o przeprowadzonej procedurze w poniedziałek na Facebooku, podaje Radio Prague International.

Energia z pracy serca

Urządzenie było testowane przez cztery lata na Pierwszym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola. Działa jak miniaturowa elektrownia i wytwarza energię elektryczną dzięki biciu serca oraz innym ruchom ciała.

W przeciwieństwie do zwykłych rozruszników serca, które działają na baterie z czasem ulegające rozładowaniu, nowe urządzenie wytwarza własną energię elektryczną, wykorzystując naturalny ruch mięśnia sercowego.

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Bateria zapasowa i zdalne monitorowanie

Naukowcy sprawdzili wszystkie funkcje urządzenia, zwracając szczególną uwagę na to, czy jest ono zdolne wytwarzać więcej energii, niż zużywa. Ze względów bezpieczeństwa rozrusznik wyposażono także w mikroskopijną baterię zapasową, przewidzianą na trzy miesiące działania.

Technologia obejmuje również urządzenie monitorujące, za pomocą którego lekarze mogą zdalnie sprawdzać ewentualne problemy.

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