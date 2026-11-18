W Anglii Panel Kluczowych Incydentów Meczowych Premier League uznał sześć błędów sędziowskich w poprzedniej kolejce. Jest to powtórzenie najwyższej liczby błędnych decyzji w jeden weekend, informuje BBC Sport. Poprzednio panel odnotował tyle błędów na początku sezonu 2023–2024.

Co tydzień pięciu członków panelu ocenia kontrowersyjne sytuacje meczowe i głosuje nad prawidłowością decyzji sędziego głównego oraz asystenta wideo VAR. Statystyka ta nie obejmuje prawidłowych interwencji VAR, w tym wykluczenia zawodnika Brentfordu Igora Thiago.

Dwa błędy VAR

W dwóch przypadkach panel jednomyślnie uznał za nieprawidłowe zarówno decyzje na boisku, jak i działanie VAR. Pierwszy epizod miał miejsce w meczu Everton — Coventry: James Tarkowski z Evertonu trzymał Caleba Irenk’iego za włosy, jednak nie podyktowano rzutu karnego. Zdaniem panelu VAR powinien był interweniować.

Drugi przypadek dotyczył Kaia Havertza z Arsenalu, którego w polu karnym przytrzymywał Nobel Mendy z Hull City. Sędzia po obejrzeniu powtórki nie podyktował rzutu karnego z powodu spalonego niemieckiego piłkarza. Panel uznał, że Mendy zaczął znacząco przytrzymywać Havertza jeszcze przed możliwym spalonym.

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Błędy na boisku bez błędu VAR

Panel uznał także kolejne cztery decyzje za błędne na boisku, ale nie za błędy VAR. Dotyczyły one sytuacji z golem Thierno Barry’ego w meczu Everton — Coventry, gdy piłka prawdopodobnie przypadkowo trafiła go w rękę; rzutu karnego dla Crystal Palace w meczu z Liverpoolem; jedenastki podyktowanej Ipswich w spotkaniu z Bournemouth; a także nieprzyznania drugiej żółtej kartki Marcusowi Tavernierowi z Bournemouth za opóźnianie wznowienia gry.

W trzech z tych sytuacji asystent wideo nie miał podstaw do interwencji, ponieważ decyzje nie spełniały progu oczywistego i wyraźnego błędu albo dostępne powtórki nie dawały przekonujących dowodów. W przypadku możliwej drugiej żółtej kartki VAR nie może interweniować zgodnie z przepisami.

Jednocześnie panel uznał za prawidłowe decyzje o niewykluczeniu Jadena Bogle’a z Leeds po faulu na Mathysie Telu z Tottenhamu, o przyznaniu rzutu wolnego zamiast rzutu karnego za faul Luke’a O’Niena na Cole’u Palmerze, a także o przyznaniu rzutu karnego Sunderlandowi w meczu z Chelsea. Za prawidłową uznano również decyzję w sytuacji poprzedzającej wyrównującego gola Patricka Dorgu w 96. minucie.

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