Negocjatorzy szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji opublikowali skrócony projekt porozumienia, z którego usunięto wzmianki o zakończeniu używania paliw kopalnych. Dokument opublikowano przed zaplanowanym na piątek zakończeniem konferencji.

Zmiany w projekcie porozumienia

Jak informuje The Japan Times, pierwsza wersja tekstu, opublikowana w poniedziałek, zawierała dwie wzmianki o paliwach kopalnych i ograniczeniu ich użycia. Kwestia ta co roku powoduje głębokie podziały między państwami uczestniczącymi w negocjacjach.

Zaktualizowany projekt uznaje, że globalne ocieplenie może przekroczyć próg 1,5 stopnia Celsjusza, który państwa starały się utrzymać. W tekście wskazano również na potrzebę głębokiej, szybkiej i trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zachęcono do szerszego stosowania technologii zdolnych usuwać węgiel z atmosfery.

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Dalsze negocjacje

Australia, która kieruje negocjacjami wspólnie z Turcją w ramach modelu współdzielonego przewodnictwa, wcześniej oświadczyła, że początkowy projekt był celowo szeroki i miał zostać później zawężony. Oczekuje się, że tekst będzie jeszcze zmieniany przed osiągnięciem porozumienia.

W negocjacjach uczestniczy prawie 200 państw. Jak zauważa publikacja, w ostatnich latach próby osiągnięcia konsensusu na konferencjach klimatycznych regularnie trwały ponad dobę po oficjalnym terminie.

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