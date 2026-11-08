W Portoryko silne burze w ciągu dnia 7 listopada 2026 roku spowodowały wydanie serii ostrzeżeń powodziowych w północnej i wschodniej części wyspy. O godz. 14:46 czasu lokalnego amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed gwałtowną powodzią dla Bayamón i Toa Alta, informuje The Rio Times.

Ostrzeżenie dla obszaru San Juan

Ostrzeżenie dla Bayamón i Toa Alta miało obowiązywać do godz. 17:45. Według meteorologów radary wykryły burze z intensywnymi opadami. Do południa spadło tam od 1 do 2 cali deszczu, a później mogło spaść kolejne od 1 do 2 cali opadów.

Służba poinformowała o podtopieniach strumieni, ulic i przejść podziemnych, które już trwały lub mogły rozpocząć się wkrótce. Kierowcom zalecano, aby nie przejeżdżali przez zalane drogi.

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Gdzie obowiązywały inne alerty pogodowe

Osobny alert dotyczący ryzyka niewielkich podtopień obowiązywał dla Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, San Juan, Toa Baja i Vega Alta do godz. 16:30. Dotyczył przede wszystkim terenów nisko położonych i miejsc z niewystarczającym odprowadzaniem wody, gdzie niektóre przejazdy przez płytką wodę mogły stać się nieprzejezdne.

Alerty ogłoszono również dla Morovis, Vega Baja, Barceloneta, Florida i Manatí na północnym wybrzeżu. Na wschodzie wyspy objęły one Luquillo, Río Grande, Canóvanas, Carolina, Loíza, Ceiba, Fajardo i Naguabo.

Ostatni alert dla obszaru San Juan, dotyczący Cataño, Dorado i Toa Baja, miał zakończyć się o godz. 19:30. O godz. 19:20 służba meteorologiczna poinformowała, że silny deszcz ustał, i wezwała do uwzględnienia zamknięć dróg, które nadal obowiązywały.

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