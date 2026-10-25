W południowokoreańskim Pusanie ratownicy zakończyli operację skierowania Bukangi, samicy rekina ciemnego, z wąskiego betonowego kanału w pobliżu portu na otwarte wody. Po demontażu zewnętrznej warstwy sieci rekina widziano, jak odpływał coraz dalej w stronę morza, choć czasami nadal wracał do kanału.

Jak informuje BBC News, rekina po raz pierwszy zauważono w kanale w połowie września. Specjaliści z Narodowego Instytutu Rybołówstwa ustalili, że była to samica rekina ciemnego — gatunku powiązanego z zaledwie dwoma śmiertelnymi atakami na ludzi.

Kilka prób ratunku

Początkowo straż przybrzeżna próbowała skierować rekina za pomocą elektrycznego odstraszacza, jednak po pięciu godzinach uznała, że zwierzę jest zbyt duże i szybkie dla tego urządzenia. Pod koniec września ratownicy zastosowali także strumienie wody, ale rekin za każdym razem wracał do kanału.

2 października specjaliści rozstawili sieć w poprzek kanału, jednak Bukangi opłynęła ją i wróciła kilka godzin później. Biolog morski Kim Hyeon-woo przypuszczał, że rekin mógł mieć problemy z czujnikami elektromagnetycznymi na pysku, które pomagają mu się orientować, albo mógł zostać zdezorientowany przez głośne dźwięki statków w porcie.

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Zagrożenie dla rekina

Pod koniec września przez kilka dni nie widziano, by rekin żerował. Na jego pysku pojawiły się krwawe otarcia od uderzeń o betonowe ściany, a profesor biologii morskiej Choi Yoon informował o poważnym uszkodzeniu w okolicy oka. Według Kima przebywanie w kanale było również niebezpieczne z powodu jesiennego spadku temperatury wody: w tym okresie rekiny zwykle migrują na południe, do cieplejszych wód.

W operacji, którą przejęło Ministerstwo Oceanów, uczestniczyło około 40 osób, w tym nurkowie z akwarium w Pusanie. Zainstalowali dwie warstwy sieci i początkowo skierowali Bukangi na otwarte wody, lecz w nocy przepłynęła pod zewnętrzną siecią i ponownie znalazła się w kanale. Po zakończeniu operacji rekina nie widziano przez kilka dni. Profesor Choi przypuszczał, że może przystosowywać się do szerszych i głębszych wód.

Bukangi stała się lokalną celebrytką: według BBC News kanał odwiedziło ponad 1,6 mln osób. Władze miasta transmitowały jej pojawienia się na żywo i uczyniły rekina oficjalną maskotką.

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