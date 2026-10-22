W południowokoreańskim Pusanie władze wyprowadziły na otwarte morze samicę rekina ciemnego o długości około 3 metrów, która przez ponad miesiąc przebywała w wąskim kanale w rejonie Północnego Portu. Operacja zakończyła się sukcesem po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach, donosi Taipei Times, powołując się na Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa Korei Południowej.

Rekinicę, którą nazwano Bukhangi, po raz pierwszy zauważono w kanale wodnym 18 września. Długotrwały pobyt zwierzęcia w nietypowym miejscu przyciągnął uwagę ze względu na bliskość kanału do wysokich budynków i dużej stacji kolei dużych prędkości w centrum miasta. Według Busan Infrastructure Corp do wtorku ponad 1,6 mln osób przyszło do parku nadbrzeżnego, aby zobaczyć rekina.

Trzecia próba zakończyła się sukcesem

Podczas pierwszej operacji 29 września ratownicy próbowali skierować rekina ku morzu za pomocą jednostek z armatkami wodnymi, jednak odpłynął on i pozostał w kanale. Druga próba 2 października zakładała użycie sieci o długości 50 metrów i wysokości 6,8 metra, ale zaczepiła się ona o kamienie na dnie kanału.

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Podczas trzeciej operacji pracownicy wykorzystali sieć przymocowaną do pływających platform, a także zaangażowali nurków. Stopniowo przesuwali sieć w kierunku otwartego morza, nie pozwalając rekinowi wrócić do kanału. Jego ruch monitorowały również drony. Miasto transmitowało operację na żywo.

Gatunek ma status zagrożonego wyginięciem

Południowokoreański Narodowy Instytut Nauk Rybackich potwierdził, że Bukhangi jest samicą rekina ciemnego. Gatunek ten żyje w wodach tropikalnych, subtropikalnych i umiarkowanych oraz jest klasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody jako zagrożony wyginięciem.

Burmistrz Pusanu Chun Jae-su podziękował rekinowi za rozgłos, który, jak powiedział, bez niego kosztowałby miasto biliony. Jednocześnie grupy ekologiczne oświadczyły, że pojawienie się rekina należy traktować jako ostrzeżenie przed kryzysem klimatycznym: ich zdaniem ocieplenie morza zmusza ciepłolubne ryby do przemieszczania się na północ, a subtropikalne rekiny podążają za nimi.

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