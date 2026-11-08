W uprawach szklarniowych w południowokoreańskim Busanie wykryto wirusa brunatnej pomarszczoności owoców pomidora — ToBRFV. Miejskie Centrum Technologii Rolniczych wezwało producentów do ograniczenia kontaktów między gospodarstwami, ponieważ patogen łatwo przenosi się przez dotyk, informuje Korea Herald.

Atakuje pomidory i paprykę

ToBRFV jest objęty kontrolą fitosanitarną w Korei Południowej. Atakuje pomidory i różne gatunki papryki, w tym słodką i ostrą. Na zakażonych pomidorach mogą pojawiać się brązowe plamy i pomarszczone obszary, a owoce dojrzewają nierównomiernie.

Na roślinach mogą również występować mozaikowe wzory i pomarszczenie liści, które mogą stawać się wąskie i igłowate. Tkanki łodyg i działek kielicha mogą obumierać, co utrudnia rozwój owoców lub prowadzi do ich przedwczesnego opadania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przenosi się przez narzędzia i odzież

Wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani zwierząt, a produkty zakażone ToBRFV można spożywać. Jednocześnie, według dostępnych danych, straty plonów w zakażonych uprawach mogą wynosić od 30% do 70%.

Nie ma chemicznego leczenia zakażonych roślin. Patogen rozprzestrzenia się przez ręce pracowników, rękawice, sekatory, obuwie i odzież roboczą. Może też przez długi czas zachowywać zakaźność na powierzchni nasion i w resztkach roślinnych.

Centrum zaleciło ograniczenie dostępu do szklarni, nieodwiedzanie gospodarstw, w których podejrzewa się zakażenie, oraz zgłaszanie możliwych przypadków bez osobistej wizyty w instytucji. Według Kukinews, na które powołuje się Korea Herald, w prowincji Południowy Chungcheong potwierdzono infekcje w 65 gospodarstwach o łącznej powierzchni 43,1 hektara.

Czytaj nas na