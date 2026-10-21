W Pusanie w Korei Południowej władze miejskie w środę po południu po raz trzeci spróbują wyprowadzić rekina Bukan-i z kanału w parku nadbrzeżnym North Port do morza. Zwierzę po raz pierwszy zauważono w kanale 18 września. Ma około trzech metrów długości i należy do gatunku rekinów ciemnych. O operacji Korea Herald informuje w kontekście obaw o stan zwierzęcia.

Oznaki pogarszającego się stanu

Według doniesień Bukan-i nie je, ma oznaki urazu i zachowuje się nietypowo. Na nagraniach udostępnianych przez odwiedzających kanał jego prawa płetwa piersiowa wygląda na uszkodzoną. Pojawiały się również informacje, że rekin uderzał w ścianę kanału.

Dodatkowe obawy budzi oczekiwany od czwartku gwałtowny spadek temperatury: chłodniejsza woda może jeszcze bardziej osłabić zwierzę.

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Sieci, pontony i drony

Przygotowania do nowej próby rozpoczęły się we wtorek. Obejmowały inspekcję wejścia do kanału oraz pracę z sieciami i pontonami. Zgodnie z planem miasta sieć przymocowana do pontonów będzie stopniowo przesuwana w kierunku otwartego morza, po czym rekinowi zostanie uniemożliwiony powrót do kanału.

Ruch zwierzęcia będą śledzić drony, a nurkowie sprawdzą podwodne przeszkody i sieć. Specjaliści będą także kontrolować zachowanie i stan zdrowia rekina oraz korygować operację w razie pojawienia się oznak stresu. Na czas prac władze planują ograniczyć dostęp do tego obszaru i wzmocnić patrole.

Poprzednie próby 29 września i 2 października nie przyniosły rezultatu. Podczas drugiej sieć zahaczyła o dno kanału, przez co operację przerwano. Następnego dnia podczas przypływu Bukan-i pokonał sieć zaporową i wpłynął dalej w kanał. Według lokalnych doniesień od pojawienia się rekina park odwiedziło ponad 1,6 mln osób.

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