W Songdo w Inczonie w Korei Południowej w ostatnich tygodniach częściej pojawiają się jenoty z miejscowymi ubytkami sierści. Według The Korea Herald zwierzęta są podejrzewane o zakażenie świerzbem, zaraźliwą chorobą skóry powodującą silne wypadanie sierści.

89 zgłoszeń od początku roku

Od 1 stycznia do 12 listopada w dzielnicy Yeonsu złożono 89 zgłoszeń dotyczących ratowania lub odłowu jenotów. To o 82% więcej niż 49 zgłoszeń złożonych przez cały 2025 rok. W 38 przypadkach podejrzewano świerzb.

Zwierzęta z łysymi plamami widywano na polach golfowych, w nadmorskich parkach i w pobliżu szkół. 30 października jedno z nich weszło do szkoły średniej w Songdo, po czym nauczyciele zalecili uczniom powstrzymanie się od przebywania na zewnątrz.

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Ryzyko przeniesienia roztoczy

Świerzb wywołują pasożytnicze roztocza, które wnikają w skórę i składają tam jaja, powodując swędzenie oraz stan zapalny. Mogą one przenosić się na ludzi i zwierzęta domowe podczas kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Jednocześnie u ludzi objawy są zazwyczaj łagodne i ustępują w ciągu kilku dni.

Przedstawiciel Centrum Ratownictwa i Zarządzania Dziką Przyrodą w Inczonie powiązał wzrost populacji jenotów z terenami zielonymi, drogami wodnymi, licznymi punktami dokarmiania bezdomnych kotów oraz brakiem naturalnych drapieżników w Songdo. Jak powiedział, ochłodzenie może także osłabiać odporność zwierząt i sprawiać, że są bardziej widoczne, gdy szukają nasłonecznionych miejsc.

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