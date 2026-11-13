Dowody nalotów na obiekty cywilne w Rakhine — France 24

W stanie Rakhine w Mjanmie udokumentowano liczne ofiary wśród ludności cywilnej w związku z wznowioną ofensywą wojskową junty. Według France 24 ofensywa ta ma na celu przywrócenie kontroli junty nad regionem. Dostępne dowody, w ocenie stacji, wskazują na naloty lotnictwa wojskowego na obiekty cywilne.

Oznaki podwójnych uderzeń

France 24 informuje także o oznakach taktyki podwójnych uderzeń. Stacja przedstawia wniosek o celowym wyborze celów cywilnych jako ocenę opartą na dostępnych dowodach.

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Zdjęcia z Kyauktaw

W materiale opublikowano zdjęcia targu India Market w Kyauktaw, w stanie Rakhine. Zgodnie z podpisem pod zdjęciem targ stanął w płomieniach po nalocie 28 września 2026 roku.

Reportaż wyemitowano w programie The Observers 13 listopada 2026 roku. Jest poświęcony stratom wśród ludności cywilnej oraz prawdopodobnemu rażeniu obiektów cywilnych podczas wznowionej operacji wojskowej w Rakhine.

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