W Rawalpindi w Pakistanie organ rejestracji szkół dał niezarejestrowanym prywatnym placówkom oświatowym tydzień na złożenie dokumentów i spełnienie wymogów prawnych dotyczących rejestracji. W przypadku niespełnienia wymogu lokale takich placówek zostaną zapieczętowane, informuje Dawn.

Rejestracja i grzywny

Decyzję podjęto na posiedzeniu Okręgowego Organu Rejestracji Szkół w Rawalpindi, któremu przewodniczył zastępca komisarza okręgowego ds. usług społecznych Fazail Mudassar. Uczestnicy omówili rejestrację prywatnych placówek, przestrzeganie wymogów prawnych oraz kontrole bezpieczeństwa pomieszczeń edukacyjnych.

Na posiedzeniu rozpatrzono również 35 wniosków od nowo utworzonych prywatnych placówek oświatowych. Jeden z nich odrzucono z powodu niekompletnego pakietu dokumentów. Rejestrację pozostałych 34 placówek uzależniono od złożenia certyfikatów dla pracowni informatycznych i laboratoriów naukowych, które okręgowe komitety rejestracyjne uczyniły obowiązkowymi.

Organ zezwolił również na nakładanie grzywien na placówki oświatowe, które naruszyły zarządzenia rządowe w okresie wakacji letnich.

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Kontrole bezpieczeństwa budynków

Władze postanowiły przeprowadzić przez stronę trzecią ocenę stanu technicznego budynków prywatnych placówek edukacyjnych. W tym celu utworzono komitet kierowany przez zastępcę komisarza okręgowego ds. usług społecznych. W jego skład weszli szef okręgowego organu oświatowego, inżynier wykonawczy ds. budynków oraz zastępca dyrektora ds. rozwoju.

Główny dyrektor wykonawczy okręgowego organu oświatowego Yasin Khan Baloch poinformował, że urząd sprawdza przestrzeganie środków bezpieczeństwa oraz stan potencjalnie niebezpiecznych konstrukcji w 7 tysiącach prywatnych i 1,3 tysiąca publicznych szkół w okręgu. Jak zaznaczył, 143 szkoły publiczne dostały tydzień na spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Kontrole mają zostać zakończone w ciągu tygodnia, po czym wobec placówek, które nie spełnią wymogów bezpieczeństwa, mają zostać podjęte działania.

Członek okręgowego organu rejestracji Javed Khan zwrócił również uwagę na zawiadomienia, które niektórzy urzędnicy administracji miejskiej wysyłali do prywatnych szkół, żądając komercjalizacji pomieszczeń podczas audytów bezpieczeństwa. Wezwał do zawieszenia takich działań, aby placówki mogły zakończyć kontrole i procedury rejestracyjne.

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