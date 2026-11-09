W Rawalpindi w Pakistanie 41-letnia prezenterka telewizyjna Rabia Ahsan, związana z kanałem 92 News, zginęła od rany postrzałowej. Jej mąż został zatrzymany, a policja zabezpieczyła broń, informuje The Express Tribune.

Wersja zatrzymanego

Ministra informacji prowincji Pendżab Azma Bokhari nazwała zmarłą Rabią Ahmad i oświadczyła, że znaleziono ją martwą w pokoju z raną postrzałową głowy. Jednocześnie policja poinformowała, że ciało kobiety znaleziono w sypialni domu w rejonie Gulshanabad przy Adiala Road, z raną postrzałową przedniej części szyi.

Według organów ścigania mąż prezenterki, zidentyfikowany jako Ahsan, podczas wstępnego przesłuchania oświadczył, że strzał był przypadkowy. Według niego broń wypaliła, gdy się nią bawił. Policja weryfikuje tę wersję.

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Śledztwo i reakcja współpracowników

W chwili zdarzenia w domu znajdowały się również matka i siostry prezenterki. Specjaliści z Agencji Nauk Sądowych Pendżabu zebrali dowody na miejscu zdarzenia, a ciało przewieziono do szpitala okręgowego w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Policja rejestruje sprawę o zabójstwo na komisariacie Sadar Bairuni.

Rabia Ahsan po raz ostatni prowadziła program w kanale telewizyjnym w sobotę wieczorem. Jej współpracownicy, w tym dziennikarze Absa Komal, Rauf Klasra i Nusrat Javed, wyrazili współczucie rodzinie zmarłej. Komal oświadczyła również, że ma nadzieję na uczciwe śledztwo w tej sprawie.

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