Policja w Rawalpindi w Pakistanie postanowiła wprowadzić elektroniczną ewidencję pasażerów na dworcach autobusowych. Dane osób przybywających na dworce autobusowe i wyjeżdżających z nich będą rejestrowane za pośrednictwem aplikacji Travel Eye, informuje Dawn.

Działania przed meczami

Środki bezpieczeństwa są przygotowywane przed serią meczów mistrzostw testowych ICC, które mają odbyć się w Rawalpindi od 9 do 13 listopada. W pierwszym meczu testowym zagrają reprezentacje Pakistanu i Sri Lanki.

Policja będzie także zbierać dane o gościach hoteli, pensjonatów i zajazdów za pośrednictwem aplikacji Hotel Eye. Travel Eye i Hotel Eye są wykorzystywane do cyfrowego monitorowania podróżnych i rejestrowania osób zakwaterowanych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola w węzłach transportowych

Według przedstawiciela policji systemy mają pomóc organom ścigania śledzić osoby odwiedzające miasto i identyfikować poszukiwane osoby, które przybywają autobusami i minibusami lub zatrzymują się w hotelach, pensjonatach, zajazdach albo prywatnych pensjonatach.

Decyzję podjęto na spotkaniu, któremu przewodniczył starszy superintendent policji ds. operacyjnych Malik Tariq Mahboob. Uczestniczyli w nim sekretarz Regionalnego Zarządu Transportu, przedstawiciele jednostki antyterrorystycznej, policyjnego wydziału specjalnego Special Branch, miejskiej policji drogowej oraz innych instytucji. Policja planuje ponadto wzmocnić nadzór na dworcach autobusowych i minibusowych oraz utworzyć posterunek policji na dworcu autobusowym.

Czytaj nas na