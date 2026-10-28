W Rawalpindi w Pakistanie policja zatrzymała mężczyznę i jego rodziców po oświadczeniu jego żony, która twierdzi, że doznawała przemocy w rejonie Chaklala. Jak podaje Dawn, funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo.

Oświadczenie kobiety

Mieszkanka kolonii Shah Khalid zgłosiła się na policję w Chaklala i poinformowała, że od pięciu lat pozostaje w małżeństwie. Według jej relacji po ślubie mąż i jego rodzice bili ją, aby zmusić ją do wykonywania prac domowych.

Kobieta twierdzi, że w niedzielę około godziny 16:00, gdy jej mąż był w pracy, teściowa, teść i brat męża zaczęli ją bić oraz obcięli jej włosy. Gdy mąż wrócił do domu, jak twierdzi, nie uwierzył jej relacji, również ją pobił i zamknął w domu.

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Zgodnie z oświadczeniem kobiecie udało się dotrzeć do domu sąsiadów i poinformować swoich rodziców. Później wraz z siostrą zgłosiła się na policję ze skargą na krewnych męża i jego brata. Funkcjonariusze zarejestrowali zawiadomienie (FIR) i rozpoczęli śledztwo.

Działania policji

Rzecznik policji oświadczył, że wyżsi funkcjonariusze zwrócili uwagę na wpis w mediach społecznościowych dotyczący przemocy wobec kobiety w Chaklala, po czym odnaleźli kobietę i jej rodzinę. Według niego wcześniej ten przypadek nie został zgłoszony policji.

Mąż kobiety, jej teść i teściowa zostali zatrzymani. Policja poinformowała, że sprawdza wszystkie okoliczności sprawy.

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