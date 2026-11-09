RBA: dowody na wpływ AI na produktywność i zatrudnienie są ograniczone — Channel NewsAsia
Bank Rezerw Australii ma ograniczone dowody na to, że sztuczna inteligencja znacząco zwiększyła wydajność pracy lub spowodowała masową utratę miejsc pracy. Jednocześnie technologia może zwiększać ryzyko dla stabilności finansowej — powiedziała zastępczyni prezesa banku ds. gospodarczych Sarah Hunter podczas konferencji UBS w Sydney, poinformował Channel NewsAsia.
Wpływ na inflację
Według Hunter wpływ AI na inflację będzie zmieniał się z czasem. Na początkowym etapie inwestycje w tę technologię mogą zwiększać popyt i nasilać presję cenową, gdy możliwości gospodarki w zakresie zwiększania podaży są ograniczone.
Później podaż może dogonić popyt wraz z rozbudową mocy centrów danych i powiązanych sektorów — zaznaczyła. Jeśli AI zapewni szerszy wzrost produktywności, gospodarki będą mogły wytwarzać więcej przy tych samych zasobach, a początkowa presja inflacyjna związana z inwestycjami w technologię powinna osłabnąć.
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Oznaki zmian na rynku pracy
Boom krajowych inwestycji w centra danych wzmocnił popyt w australijskiej gospodarce. Według źródła był to jeden z powodów, dla których Bank Rezerw Australii pięć razy podnosił stopy procentowe w tym roku, doprowadzając je do 4,85% — najwyższego poziomu od 18 lat.
Hunter powiedziała również, że są wstępne oznaki dostosowania: wskaźniki liczby publikowanych ofert pracy i zatrudnienia słabną w zawodach najbardziej narażonych na wpływ AI. Jednocześnie w obszarach, w których technologia ma mniejszy wpływ, obserwowany jest silniejszy wzrost, szczególnie wśród młodych pracowników. Ostrzegła, że ceny aktywów mogą skorygować się gwałtownie lub w sposób nieuporządkowany, jeśli zwroty z inwestycji w AI nie spełnią oczekiwań.