Bank Rezerw Australii ma ograniczone dowody na to, że sztuczna inteligencja znacząco zwiększyła wydajność pracy lub spowodowała masową utratę miejsc pracy. Jednocześnie technologia może zwiększać ryzyko dla stabilności finansowej — powiedziała zastępczyni prezesa banku ds. gospodarczych Sarah Hunter podczas konferencji UBS w Sydney, poinformował Channel NewsAsia.

Wpływ na inflację

Według Hunter wpływ AI na inflację będzie zmieniał się z czasem. Na początkowym etapie inwestycje w tę technologię mogą zwiększać popyt i nasilać presję cenową, gdy możliwości gospodarki w zakresie zwiększania podaży są ograniczone.

Później podaż może dogonić popyt wraz z rozbudową mocy centrów danych i powiązanych sektorów — zaznaczyła. Jeśli AI zapewni szerszy wzrost produktywności, gospodarki będą mogły wytwarzać więcej przy tych samych zasobach, a początkowa presja inflacyjna związana z inwestycjami w technologię powinna osłabnąć.

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Oznaki zmian na rynku pracy

Boom krajowych inwestycji w centra danych wzmocnił popyt w australijskiej gospodarce. Według źródła był to jeden z powodów, dla których Bank Rezerw Australii pięć razy podnosił stopy procentowe w tym roku, doprowadzając je do 4,85% — najwyższego poziomu od 18 lat.

Hunter powiedziała również, że są wstępne oznaki dostosowania: wskaźniki liczby publikowanych ofert pracy i zatrudnienia słabną w zawodach najbardziej narażonych na wpływ AI. Jednocześnie w obszarach, w których technologia ma mniejszy wpływ, obserwowany jest silniejszy wzrost, szczególnie wśród młodych pracowników. Ostrzegła, że ceny aktywów mogą skorygować się gwałtownie lub w sposób nieuporządkowany, jeśli zwroty z inwestycji w AI nie spełnią oczekiwań.

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