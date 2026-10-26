W australijskiej Adelaide w rzece Torrens zauważono ponad tuzin prawdopodobnych karpi koi. Następnie organizacja ekologiczna Green Adelaide wezwała mieszkańców, aby nie wypuszczali do rzeki niechcianych ryb domowych, w tym złotych rybek. Jak podaje ABC News, za wypuszczenie koi, złotych rybek lub innych gatunków nierodzimych do rzek Australii Południowej może grozić grzywna w wysokości do 120 tys. dolarów.

Ryby zauważono w dwóch rejonach

Grupę jaskrawopomarańczowych, czarnych i wielobarwnych ryb zauważono między jazem St Peters a mostem Hackney. Mniejszą liczbę prawdopodobnych koi odnotowano również w górę rzeki, w rejonie Dernancourt.

Przedstawiciel Green Adelaide Stuart Collard oświadczył, że hodowanie karpi koi w Australii Południowej bez zezwolenia ministra odpowiedzialnego za przemysł pierwotny jest nielegalne. Według niego organizacja podejrzewa, że ryby zostały wypuszczone do rzeki przez członków społeczeństwa. Collard zaznaczył również, że wcześniej nie odnotowano tak licznych obserwacji koi w Torrens.

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Do odłowu zainstalowano sieci

W Dernancourt zainstalowano sieci, aby odłowić zauważone karpie koi. Jak wyjaśnił Collard, ryby te, podobnie jak karp europejski, konkurują z rodzimymi gatunkami o pokarm. Żerują przy dnie, wzburzają osady i przez to mogą zakłócać roślinność na dnie rzeki.

Green Adelaide regularnie odławia złote rybki podczas badań Torrens. Według Collarda w rzece istnieje już samopodtrzymująca się populacja tych ryb.

Przygotowania do powrotu dziobaków

James Johnston z Invasive Species Council oświadczył, że pojawienie się koi jest rozczarowujące, biorąc pod uwagę środki i wysiłki skierowane na wspieranie rodzimych ryb, rakali i innych gatunków. W sierpniu rząd Australii Południowej ogłosił dodatkowe finansowanie w wysokości 4 mln dolarów, aby spróbować przywrócić dziobaki do Torrens. Zwierzęta te ostatnio odnotowano w tym cieku wodnym w latach 80. XIX wieku. Collard uważa, że rzeka zbliża się już do stanu, w którym będzie mogła utrzymać ich populację; zwierzęta do reintrodukcji mogą zostać sprowadzone ze stanu Wiktoria.

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