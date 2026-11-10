W Rydze na Łotwie przedstawiciele sektora kultury przeprowadzą we wtorek, 10 listopada, protest, wzywając do zmiany podejścia państwa do branży. Zbiórka uczestników rozpocznie się o 14:00 przy budynku Łotewskiej Opery Narodowej i Baletu, o 14:30 ruszy marsz, który ma zakończyć się o 15:30 przy Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki, informuje LSM English.

Problemy sektora kultury

Dyrektorka Łotewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej i członkini zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Zespołów Muzycznych Łotwy Indra Lukina oświadczyła, że protest ma zwrócić uwagę na problemy sektora, choć nowy rząd kraju wciąż jest formowany.

Jak powiedziała, decyzję o przeprowadzeniu akcji podjęto kilka miesięcy temu, nie wiedząc, że do tego czasu rząd nadal nie będzie sformowany. Jednocześnie Saeima została już wybrana, a wszystkich deputowanych zaproszono na koncert, podczas którego przedstawiciele branży mają opowiedzieć o sobie i swoich potrzebach.

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Lukina podkreśliła, że po akcji muszą nastąpić konkretne kroki. Chodzi nie tylko o wynagrodzenia, lecz także o państwowe wsparcie instytucji kultury. Wyjaśniła, że niewystarczające finansowanie takich placówek zmusza je do podnoszenia cen biletów. „Chcemy również promować zrozumienie, że kultura jest czymś, do czego prawo ma każdy obywatel” — powiedziała.

Różnica w wynagrodzeniach

Organizatorzy akcji wskazali, że w drugim kwartale 2026 roku średnie wynagrodzenie brutto w instytucjach dziedzictwa kulturowego wynosiło 1395 euro, a w sektorze sztuk performatywnych — 1365 euro. Dla porównania, średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym sięgało 1926 euro.

Wieczorem 9 listopada w Ryskim Centrum Kongresowym odbędzie się koncert w ramach kampanii „Kultura (przetrwa)”. Profesjonalne łotewskie zespoły muzyczne mają zademonstrować solidarność w branży i wezwać do rozmów z nową Saeimą na temat długoterminowego planu wynagrodzeń pracowników kultury.

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