Rosyjskie władze państwa-agresora wszczęły co najmniej dwie sprawy karne przeciwko osobom, które 12 czerwca 2023 roku przekazały środki w rublach na maraton „Nie jesteście sami” na rzecz więźniów politycznych. Jak informuje Meduza, oskarżonym zarzuca się finansowanie „organizacji ekstremistycznej” na podstawie artykułu 282.3 rosyjskiego Kodeksu karnego. Sankcja przewidziana w tym artykule obejmuje karę od grzywny do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jedna ze spraw zakończyła się latem 2026 roku: sąd uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu wysoką grzywnę. Druga sprawa jest na etapie śledztwa. Jej figurant wyjechał z Rosji, a proces zaoczny ma, jak się oczekuje, wkrótce się rozpocząć.

Śledczy wiążą darowizny z FBK

Maraton „Nie jesteście sami” nie ma statusu „organizacji ekstremistycznej”. Wśród jego uczestników były jednak projekty medialne Fundacji Walki z Korupcją, którą rosyjskie władze uznały za „organizację ekstremistyczną” w 2021 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Znane sprawy dotyczą przelewów w rublach z rosyjskich kart za pośrednictwem serwisu DonationAlerts na konto polityka Maksyma Kaca w czerwcu 2023 roku. Według redakcji śledczy uznają takie wpłaty za finansowanie Fundacji Walki z Korupcją, chociaż Kac i fundacja od dawna nie są politycznymi sojusznikami. Zebrane środki trafiały do więźniów politycznych za pośrednictwem kanału telewizyjnego Dożd, a sama fundacja nie otrzymała pieniędzy.

Tysiące darczyńców zagrożonych

Projekt praw człowieka OVD-Info, który zapoznał się z materiałami sprawy, szacuje liczbę osób mogących znaleźć się w obliczu ryzyka prześladowania na 7519. Chodzi o darczyńców, którzy dokonywali takich przelewów za pośrednictwem konta Kaca.

Organy ścigania zwróciły się także do serwisu DonatePay o dane dotyczące darowizn, które Dożd zbierał dla więźniów politycznych rano 12 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo, czy otrzymały te informacje. Według Meduzy w marcu 2026 roku Mediazona poinformowała, że DonationAlerts przekazuje dane użytkowników organom ścigania, a obrońcy praw człowieka potwierdzili to po zbadaniu materiałów spraw darczyńców maratonu.

Czytaj nas na