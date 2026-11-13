Sąd w Kaliningradzie w Rosji, państwie-agresorze, skazał 66-letnią prawniczkę zajmującą się prawami człowieka Marię Boncler na 12 lat więzienia pod zarzutem zdrady stanu. Orzeczono wobec niej także roczne ograniczenie działalności zawodowej.

Jak informuje Al Jazeera, Boncler reprezentowała kilku oskarżonych w sprawach o charakterze politycznym w Kaliningradzie. Według grupy obrony praw człowieka „Słowo zaszczite” prokuratorzy wnioskowali o wymierzenie jej kary 15 lat pozbawienia wolności.

Wersja oskarżenia

W komunikacie sądu opublikowanym na Telegramie nie podano nazwiska skazanej. Stwierdzono w nim, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała kobietę pod zarzutem przekazywania Ukrainie od 2024 roku informacji o pracownikach struktur siłowych Kaliningradu.

Prokuratura twierdziła również, że przekazała ona Ukrainie informacje o sprawach karnych w eksklawie, które interesowały Kijów. Obwód kaliningradzki leży na wybrzeżu Morza Bałtyckiego między Litwą a Polską.

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Niejawne postępowanie

Grupa obrony praw człowieka „Słowo zaszczite” oświadczyła, że rozprawy odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Według niej Boncler i jej adwokaci nie zostali dopuszczeni do posiedzeń sądowych, a samej oskarżonej pozwolono wystąpić jedynie z ostatnim słowem.

Obrona twierdziła, że żadna z informacji, na które powoływało się oskarżenie, nie była tajna. Grupa poinformowała także, że Boncler miała problemy zdrowotne podczas pobytu w areszcie.

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku w kraju przyjęto przepisy przewidujące kary za tak zwane dyskredytowanie armii oraz rozpowszechnianie „fałszywych informacji” o siłach zbrojnych.

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