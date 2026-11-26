Sąd w Permie w Rosji, państwie-agresorze, uwzględnił wniosek miejscowego aresztu śledczego nr 5 o przeniesienie 18-letniego Arsenija Turbina do reżimu odbywania kary dla dorosłych. Według jego grupy wsparcia Turbin zostanie przeniesiony z kolonii wychowawczej do kolonii karnej o rygorze ogólnym, informuje Meduza.

Kary dyscyplinarne

Podczas rozprawy sądowej ujawniono, że Turbin otrzymał dziewięć kar dyscyplinarnych za naruszenie zasad w areszcie śledczym. Wcześniej jego rodzina wiedziała jedynie o czterech takich przypadkach.

Odpowiadając na pytanie sędziego o przyczyny kar, Turbin oświadczył, że starał się przestrzegać zasad. Jego zdaniem kary są związane z osobistym stosunkiem do niego pracowników rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej oraz z tym, że nie zapoznano go z niektórymi przepisami regulaminu wewnętrznego.

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Wyrok i nowa sprawa

W czerwcu 2024 roku Turbin, który miał wówczas 15 lat, został skazany na pięć lat w kolonii wychowawczej pod zarzutem udziału w organizacji, którą rosyjskie władze uznały za terrorystyczną. Rosyjska FSB twierdziła, że miał rzekomo korespondować z przedstawicielem Legionu „Wolność Rosji” i złożyć wniosek o przyjęcie do tej formacji.

Zgodnie z materiałami sprawy, latem 2023 roku uczeń wkładał do skrzynek pocztowych ulotki z napisem „Czy potrzebny jest wam taki prezydent?”, zrobił sobie zdjęcie z biało-niebiesko-białą flagą i utworzył kanał na Telegramie „Wolna Rosja”. FSB twierdziła, że Turbin wstąpił do legionu i działał na jego polecenie. Sam Turbin mówił, że rozpowszechniał ulotki samodzielnie i zaprzeczał złożeniu wniosku do legionu. Niezależne rosyjskie wydanie Mediazona informowało, że protokół jego przesłuchania przez FSB, w którym miał przyznać ten fakt, został sfabrykowany.

Informowano również, że w lutym 2026 roku przeciwko Turbinowi wszczęto nową sprawę karną pod zarzutem udziału w zamieszkach w placówce.

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