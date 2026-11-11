Rosja, państwo-agresor, faktycznie zrezygnowała z próby zastąpienia dolara juanem w handlu zagranicznym z powodu wtórnych sankcji USA. Udział chińskiej waluty w rozliczeniach za rosyjski eksport zmniejszył się o połowę w porównaniu ze szczytem z 2024 roku — do 22%, podaje Meduza, powołując się na Bloomberg.

Zaostrzenie sankcji wobec banków

Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie i wprowadzeniu zachodnich sankcji Rosja aktywnie przenosiła rozliczenia handlu zagranicznego na juany. W 2024 roku chińska waluta obsługiwała niemal połowę takich rozliczeń, stała się najczęściej handlowaną walutą na Moskiewskiej Giełdzie i wyprzedziła dolara pod względem wolumenu depozytów bankowych.

Sytuacja zaczęła się zmieniać po tym, jak USA w czerwcu 2024 roku zaostrzyły wtórne sankcje wobec banków. Obawiając się ograniczeń, chińskie instytucje finansowe zaczęły ograniczać współpracę z Rosją, zamrażać płatności i zwracać środki nadawcom.

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Rozliczenia przez pośredników

Rosja otrzymuje obecnie 69% przychodów z eksportu w handlu z państwami azjatyckimi w rublach. Jednocześnie udział juana w globalnych płatnościach powrócił do poziomu sprzed wojny.

Niektóre kanały płatności do Chin nadal działają, jednak nie gwarantują pomyślnego zakończenia operacji. Źródła w firmach pomagających rosyjskiemu biznesowi dokonywać płatności do Chin powiedziały Bloombergowi, że wiele transakcji odbywa się obecnie przez pośredników, a nie bezpośrednio przez banki.

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