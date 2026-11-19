W Rosji byłego wiceministra obrony skazano na 10 lat — Meduza English
Zamoskworiecki Sąd Rejonowy w Moskwie w Rosji, państwie-agresorze, skazał byłego pierwszego wiceministra obrony Rusłana Caliłowa na 10 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w sprawie korupcyjnej, informuje Meduza. Prokuratura żądała dla niego 18 lat więzienia.
Wyrok w sprawie
Sąd uznał Caliłowa za winnego defraudacji, legalizacji środków oraz przyjmowania łapówek. Jednocześnie zarzut organizowania wspólnoty przestępczej został wycofany.
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Sąd przyznał również Ministerstwu Obrony Rosji 6,5 miliarda rubli z tytułu jego powództwa cywilnego przeciwko Caliłowowi.
Powiązania z Szojgu
Caliłow był długoletnim współpracownikiem Siergieja Szojgu. Pracował z nim w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych, aparacie gubernatora obwodu moskiewskiego oraz Ministerstwie Obrony. Po usunięciu Szojgu ze stanowiska ministra obrony w maju 2024 roku Caliłow również stracił stanowisko. Został aresztowany w marcu 2026 roku.