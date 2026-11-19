Zamoskworiecki Sąd Rejonowy w Moskwie w Rosji, państwie-agresorze, skazał byłego pierwszego wiceministra obrony Rusłana Caliłowa na 10 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w sprawie korupcyjnej, informuje Meduza. Prokuratura żądała dla niego 18 lat więzienia.

Wyrok w sprawie

Sąd uznał Caliłowa za winnego defraudacji, legalizacji środków oraz przyjmowania łapówek. Jednocześnie zarzut organizowania wspólnoty przestępczej został wycofany.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sąd przyznał również Ministerstwu Obrony Rosji 6,5 miliarda rubli z tytułu jego powództwa cywilnego przeciwko Caliłowowi.

Powiązania z Szojgu

Caliłow był długoletnim współpracownikiem Siergieja Szojgu. Pracował z nim w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych, aparacie gubernatora obwodu moskiewskiego oraz Ministerstwie Obrony. Po usunięciu Szojgu ze stanowiska ministra obrony w maju 2024 roku Caliłow również stracił stanowisko. Został aresztowany w marcu 2026 roku.

Czytaj nas na